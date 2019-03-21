ألمانيا تتعادل مع صربيا وديا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 المباراة الودية بين ألمانيا وصربيا، على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



وتقدمت صربيا بعد 11 دقيقة من بداية اللقاء عن طريق لوكا يوفيتش من ضربة رأسية مميزة.



وأدرك المنتخب الألماني التعادل في الدقيقة الـ69 عن طريق ليون جورتزكا.



وأكملت صربيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميلان بافلوف بسبب تدخل عنيف على ليروي ساني لاعب "المانشافت" ومانشستر سيتي الإنجليزي.



وتدين صربيا بالفضل للحارس دميتروفيتش في الخروج بالتعادل حيث أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة ليحرم الألمان من تسجيل الهدف الثاني.