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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 01:57 ص

البلاديوم والذهب يرتفعان بعد إبقاء المركزى الأمريكى الفائدة مستقرة

البلاديوم والذهب
وكالات
dostor.org/2560284

سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، الأربعاء، بدعم من مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، بينما غير الذهب مساره ليرتفع بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير.

وصعد سعر البلاديوم للبيع الفوري أثناء الجلسة إلى 1608 دولارات للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.5% عند 1604.51 دولار في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما".

وزادت أسعار البلاديوم إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس وقفزت حوالي 27% منذ بداية العام.

وتعافى الذهب في المعاملات الفورية من خسائره الأولية وصعد بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل المعدن الأصفر في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1314.81 دولار للأوقية مرتفعا 0.6% بعد أن قفز لأعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع عند 1315.61 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 13017.7 دولار للأوقية، لكنها ارتدت عن خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد 0.6% إلى 1314.2 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.6% إلى 859.44 دولار للأوقية بعد أن سجل قفزة بلغت 3% في جلسة الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب.

وارتفعت الفضة 0.9% إلى 15.48 دولار للأوقية.

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