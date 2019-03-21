مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنتقد العقوبات الأمريكية على فنزويلا

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء، العقوبات المفروضة على فنزويلا، لا سيما العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "تفاقم" الأزمة التي تشهدها الدولة الأمريكية اللاتينية.



وقالت المفوضة ميشيل باشلية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان ورد على موقع المفوضية العامة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، إن" السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، مما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".