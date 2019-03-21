استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنًا فلسطينيًا استشهد عند مفترق "النشاش" جنوب مدينة بيت لحم، ونُقل إلى مستشفى "بيت جالا" الحكومي.



وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة عمومية جنوب بيت لحم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة طفل وامرأة، لم تتضح حالتهما الصحية بعد.



وفي وقت سابق من الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من محافظة الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.