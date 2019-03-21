خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب يستعرضان هاتفيا العلاقات الأخوية

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والعاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الصادقة والمتميزة بين البلدين، وما يربط بين البلدين والشعبين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.



كما جرى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين في نهاية الاتصال عن أطيب تمنياته للملك وللشعب المغربي دوام التقدم والازدهار.