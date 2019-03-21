الرئيس الفلسطينى: شعبنا يعانى من ظلم حماس فى غزة وإسرائيل بالضفة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، على أن الشعب الفلسطيني يعاني من ظلم حماس في غزة، وإسرائيل في الضفة الغربية.



جاء ذلك خلال زيارة "أبومازن" لعضو المجلس المركزي الفلسطيني والناطق باسم "فتح" عاطف أبوسيف، للاطمئنان على صحته، بعد نقله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، إثر تعرضه لاعتداء، الإثنين الماضي، كاد يودي بحياته.



وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: "كل التحية والتقدير لأبنائنا المناضلين المكافحين الذين صبروا على ظلم حماس في غزة، وظلم إسرائيل في الضفة الغربية".



وأضاف: "نحن مثابرون مستمرون حتى نصل إلى تحقيق دولتنا المستقلة، وهذا يحتاج إلى تضحيات، وشعبنا قادر على أن يقدم هذه التضحيات، وليس من اليوم وليس قبل 20 عامًا، فمنذ بدأت القضية، وشعبنا يقدم التضحيات، لمعرفته أنه بدون التضحيات لا يمكن أن يصل لمبتغاه، والحمد لله كل شعبنا من رجال ونساء وأطفال أبطال".



واستشهد 4 فلسطينيين منذ مساء الثلاثاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حوادث متفرقة شمالي ووسط وجنوبي الضفة الغربية.