واشنطن قلقة إزاء "تأهب" جيشى الهند وباكستان

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن بلاده لا تزال قلقة بشأن التوترات بين الهند وباكستان مع بقاء جيشي البلدين في حالة تأهب على الرغم من تهدئة الموقف بعض الشيء في المنطقة.



وأضاف المسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن اسمه: "لا زلنا نرى الجيشين في حالة تأهب ولذا فنحن ندرك أنه إذا وقع لا قدر الله هجوم إرهابي آخر فقد نرى تصعيدا سريعا في الموقف مرة أخرى".



سادت حالة من الهدوء بين الهند وباكستان بعد أيام من توتر وتصاعد حدة الخلافات بينهما التي كادت أن تسفر عن حرب بين الجارتين النوويتين.



هذا الهدوء أتى إثر تغليب لغة الحوار والتواصل بين البلدين، خصوصا مع إقدام باكستان على إطلاق سراح الطيار، الذي أسرته إسلام آباد بعد إسقاط طائرته مؤخرا في بادرة "سلام"، بعد 3 أيام من التوترات بين البلدين.



وزادت حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ أن شنّت طائرات حربية هندية غارة في باكستان، ردا على مقتل 40 جنديا في الشطر الهندي من كشمير بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة في 14 من فبراير الماضي.



وقال الجيشان الهندي والباكستاني: "إن الهدوء النسبي ساد على خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين خلال الساعات الـ 24 المنصرمة".