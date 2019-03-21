ترامب الابن ينتقد تيريزا ماى لتجاهلها نصائح والده حول "بريكست"

انتقد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، تجاهل تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، نصائح والده بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدًا أن العملية كان ينبغي أن تستغرق بضعة أشهر فقط لتتم.



وفي مقال له نشرته صحيفة "التليجراف" البريطانية، قال ترامب الابن: إن الديمقراطية في المملكة المتحدة "على وشك الموت" بسبب تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وطالب ترامب جونيور، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب"، تيريزا ماي بالوفاء بوعدها الذي كررته في أكثر من 50 مناسبة منذ عام 2016، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس2019.



وأضاف في مقاله: "السيدة ماي تجاهلت نصائح والدي. وفي نهاية المطاف، وصلت العملية التي كان ينبغي أن تستغرق بضعة أشهر قصيرة، إلى طريق مسدود ربما يستمر لسنوات، تاركة الشعب البريطاني في حالة من عدم اليقين".



وفي 15 يوليو 2018، كشفت ماي أن الرئيس الأمريكي قال لها إنه لنجاح الـ"بريكست"، عليها ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء.



ويرى ترامب جونيور أن "بريكست" مهم للأمريكيين؛ لأنه "مثال على كيفية محاولة نخبة المؤسسة الحاكمة إفساد إرادة الناس عندما يتم منحهم الفرصة".



وأضاف: "هنا في الولايات المتحدة، رأينا جهودًا مماثلة لإلغاء نتائج الانتخابات الشرعية. عندما تغلب والدي على المؤسسة الحاكمة في واشنطن في نتيجة تاريخية في 2016، بعد بضعة أشهر فقط من التصويت على البريكست، افترضنا خطأ أنه يكون هناك انتقال سلمي ومحترم للسلطة من الديمقراطيين للجمهوريين، تمامًا كما كان يحدث في هذا البلد".



وتابع: "وبدلًا من ذلك، تآمر الديمقراطيون ونشطاء الدولة العميقة في نظامنا القضائي لإفساد إرادة الشعب الأمريكي، لدرجة أن مسؤولين رفيعي المستوى ناقشوا خطة لمحاولة عزله (ترامب) من منصبه باستخدام التعديل الـ25 في دستورنا".