قوى فلسطينية تطالب حماس بالاستجابة للحراك الشعبى

طالبت قوى اليسار الفلسطيني، أمس الأربعاء، حماس بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي "بدنا نعيش"، والتخلي عن العقلية الأمنية، والتعامل مع الأمور بالأدوات السياسية والاقتصادية؛ لمعالجة أسباب الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية بغزة.



ودعت القوى المنضوية في التجمع الديمقراطي الفلسطيني في رسالةٍ وجهها إلى قيادة حماس، إلى "التراجع عن الآليات والأدوات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، بما يتضمن الاعتذار عن الممارسات القمعية ومحاسبة مرتكبيها".



وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الجديدة، والإفراج عن كل الصحافيين والإعلاميين المعتقلين، ووقف ملاحقتهم واستدعائهم وتهديدهم، والسماح لهم بالعمل بحرية من دون أي قيود أو مضايقات".



وفي أكبر رسالة دعم للحراك الشعبي، طالب التجمّع الديمقراطي قيادة حماس إلى "الإعلان عن الاستعداد للاستجابة لمطالب الحراك الشبابي العادلة سواء ذات العلاقة بالأبعاد الاقتصادية، وكذلك الأبعاد الحقوقية خاصة الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي".



وشدد على ضرورة "العمل الجاد على تنفيذ اتفاقات المصالحة، بما يشمل التحضير للانتخابات العامة من أجل إعادة بناء النظام السياسي على قاعدة تشاركية وديمقراطية".



ومنذ الخميس الماضي، يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والاحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة حماس، في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم "بدنا (نريد) نعيش".



وواجهت حماس الحراك بالقمع والتنكيل بأبناء القطاع لمجرد إعلانهم الغضب ضد تردي الأوضاع التي يعيشونها، ولم يجدوا إلا الرصاص يزهق أرواحهم، والهراوات تهشم عظامهم، والأقبية تشهد على تعذيبهم.