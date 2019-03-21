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فن
الخميس 21/مارس/2019 - 01:24 ص

بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى

بالصور.. أسرة مهرجان
حسين الجندي
dostor.org/2560259

لبت أسرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والفنان محمد صبحي دعوة أهالي منشية العماري والشيخ الجليل أحمد المرتضى الذي اجتمع بمريديه ومحبيه ودار حديث مع أكثر من 1000 مواطن أقصري حول دور الفن وأهميته في وعي الإنسان وبنائه.

وقدم الشيخ الجليل أحمد المرتضي، الفنان محمد صبحي واصفًا أياه بالفنان الخلوق صاحب الرسالة، وقدم أيضًا السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، بكلمات أثني فيها على ما يقدموه من خدمة ثقافية ووعي لأهل مدينة الأقصر.

وفي كلمته قال النجم محمد صبحي: "الفن هو أرقى شيء في الوجود لأنه يبني وجدان الشعوب وهو هبة من الله وحينما نبتذله أو نسفهه سيكون فن نرفضه لأنه يهدم الإنسان ولو هدم الإنسان فليس له علاقة بالوطن أو الأسرة أو بأي شيء، فالفن دوره كبير جدًا إذا حافظ على وجدانك وإحساسك ومشاعرك وعقلك فلا تعارض بين الفن والثقافة عندما تكون غايتها هي بناء الإنسان والفن شيء جميل لهذا خلقنا الله نحب الجمال"

وأضاف: "على الشباب المتخرج حديثا أن يفكر في العمل وليس مجرد التخرج والحصول على شهادة وأحس الشباب والأهالي على الانتماء للوطن والأسرة والله جميل يحب الجمال".

وقال سيد فؤاد، إن المهرجان يحاول توفير الفن الهادف والسينما والخدمة الثقافة للشباب في مدينة الأقصر، كما أكدت المخرجة عزة الحسيني على أهمية التواصل مع جمهور المدينة العريقة.

جاء هذا اللقاء على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة التي تختتم فعالياتها اليوم الخميس بقصر ثقافة الأقصر والتي سيتم خلالها توزيع جوائز المهرجان.

بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى
بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى
بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى
بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى
بالصور.. أسرة مهرجان الأقصر فى زيارة للشيخ أحمد المرتضى
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