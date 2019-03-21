بيع "ميسى الطيور" مقابل 1.4 مليون دولار

أطلقت الصحف الإنجليزية على أحد الطيور، لقب "ميسي الطيور" نسبة للنجم الأرجنتيني ليو ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وذلك بسبب سرعته الفائقة، في سباقات المسافات الطويلة في بلجيكا.



وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن الطائر أرماندو تصدر اهتمامات أحد المزادات العالمية، ليتم بيعه بمبلغ مليون و400 ألف دولار، ويصبح أغلى طائر في العالم.



أرماندو يبلغ من العمر 5 سنوات، وشارك في سباقات عدة واشتهر بسرعته الفائقة، بعدما تمكن من الفوز في جميعها.



وأوضحت الصحيفة أن أرماندو اعتزل السباقات بعد آخر سباق خاضه عام 2018، والذي فاز به.