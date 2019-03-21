محافظ الغربية يشهد العرض الختامى لمسرحية سلطان الحرافيش

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية العرض الختامى لمسرحية سلطان الحرافيش التى حازت على أعلى نسبة حضور، وذلك بمسرح المركز الثقافى بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائب جلال عوارة عضو مجلس النواب عن مدينة طنطا، والأستاذ أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا.



فى بداية العرض قدم محافظ الغربية الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض على دعمهم الدائم لمجال الثقافة بالمحافظة، مشيرا إلى أن مواطنى الغربية أصحاب حضارات راقية يقدرون الفن المسرحى، وعقب ذلك شرح المحافظ باختصار موقف إعادة تأهيل شوارع طنطا وأنه سيتم قبل شهر رمضان.



وعقب العرض قدم محافظ الغربية الشكر لفرقة الغربية القومية المسرحية على تميزها فى تقديم العرض المسرحى الذى نال إعجاب الجميع.