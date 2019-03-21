عملة معدنية تحسم أزمة "الزى الأول" بين واتفورد وولفرهامتون

سيلجأ فريقا واتفورد وولفرهامتون واندررز لإلقاء عملة معدنية، لحسم هوية الفريق الذي سيرتدي الزي الأول ذا اللون الأصفر، خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويلتقي الفريقان في ملعب محايد (ويمبلي) بالدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، ما يتسبب في أزمة لتحديد الأحق منهما بارتداء زيه الأول.



ويحتكم الفريقان لهذه الطريقة حين يتشابه الزي الأول لكل منهما، وهي الوسيلة الوحيدة لعدم تنازل أحدهما طواعية عن ارتداء الزي الأول للآخر.



وسيحضر ممثلون عن الفريقين وكذلك الاتحاد الإنجليزي القرعة.



ومن المنتظر أن تجرى المباراة في السابع من أبريل المقبل بالعاصمة لندن.