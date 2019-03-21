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رياضة
الخميس 21/مارس/2019 - 01:19 ص

مدافع الترجى: سعيد بتجنب صن داونز فى دورى الأبطال

مدافع الترجى: سعيد
وكالات
dostor.org/2560255

قال سامح الدربالي، الظهير الأيمن للترجي التونسي، إن افتقار شباب قسنطينة الجزائري للخبرة لا يعني أن الترجي سيخوض مواجهة سهلة ضده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن سعادته لتجنب مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الترجي مع شباب قسنطينة الجزائري الشهر المقبل في قمة عربية بربع النهائي، فيما يلتقي ماميلودي صن داونز مع الأهلي المصري، ورغم أن كفة الخبرة تميل لصالح الترجي، وحامل اللقب، أكد الدربالي في تصريحات لـ"رويترز" أن المواجهة ستكون صعبة ومثيرة.

وأضاف: "لا اعتقد أن المباراة ستكون سهلة نظرا للقدرات الكبيرة التي أظهرها شباب قسنطينة خاصة بعد فوزه الكبير على أرضه أمام مازيمبي صاحب الخبرة والمكانة الكبيرة في القارة الأفريقية بثلاثية نظيفة في دور المجموعات".

وتابع: "يجب أن نعمل ألف حساب للمباراة باعتبارها مواجهة قمة بين الأندية التونسية والجزائرية وتتميز هذه المواجهات دائما بالإثارة والندية ولا يمكن التكهن مسبقا بنتيجتها مهما كان مستوى الفريقين".

وتابع: "شباب قسنطينة فريق طموح ونجح في بلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخه ويسعى لتقديم أداء جيد أمام بطل أفريقيا والظهور بشكل رائع".

وواصل: "أتوقع أن تكون من أصعب المباريات التي سنخوضها في النسخة الحالية من البطولة".

ولم يخف مدافع الترجي سعادته بتجنب مواجهة صن داونز على وجه التحديد، والذي أوقعته القرعة مع الأهلي، لامتلاكه إمكانات جيدة ولتجنب الإرهاق بسبب طول مسافة السفر إلى جنوب أفريقيا.

وأوضح الدربالي في هذا الصدد: "من الجيد أن القرعة جنبتنا مواجهة صن داونز لأنه فريق متميز إضافة لطول المسافة خاصة أن المواجهة تأتي بعد خوض مباراتي كأس السوبر التونسية (24 مارس) وكأس السوبر الأفريقية (29 مارس)".

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