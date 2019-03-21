فريق يفشل فى التسجيل رغم تسديده أكثر من 50 مرة على المرمى

سلطت صحيفة "صن" الإنجليزية، الضوء على مباراة غريبة الأطوار في كأس سود أمريكانا، جمعت بين ناسيونال بوتوسي البوليفي ونظيره زوليا الفنزويلي.



والفريق البوليفي تعرض للخسارة بهدف دون رد، على الرغم من تسديد 54 كرة خلال اللقاء، وبلغت نسبة استحواذه 79% مقابل 21% لخصمه الفنزويلي.



وأوضحت الصحيفة أن ناسيونال بوتيسي فعل كل شيء من أجل تسجيل الهدف، لكن الحظ وقف ضده بطريقة غريبة للغاية.



ووصفت "صن" هذه الحالة بأنها مثل اللعنة التي حلت على الفريق البوليفي، حيث جاءت 3 كرات في القائم من إجمالي الـ54 تسديدة، ليقوم المشجعون بتكسير بعض المقاعد من شدة الغضب.