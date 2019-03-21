رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: نحن الأوفر حظا لتنظيم مونديال 2030

قال أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، إن العرض المشترك المقدم من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي، هو الأوفر حظا للفوز بحق استضافة كأس العالم 2030.



وكان العرض الأصلي تقدمت به الأرجنتين وأوروجواي، بينما انضمت إليهما باراجواي وتشيلي لاحقا.



وقال رئيس الكونميبول للصحفيين "أشعر بأننا الأوفر حظا للفوز، إذا قام الكونميبول بالمطلوب وكذلك الدول المتقدمة فإن عرضنا سيكون الأوفر حظا".



وكان دومينجيز يتحدث عقب اجتماع مع رؤساء الدول الأربع صاحبة العرض المشترك في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في بوينس آيرس.



وترغب هذه الدول في تنظيم كأس العالم 2030، احتفالا بمرور مئة عام على إقامة أول نسخة للبطولة في أوروجواي سنة 1930.



ويتوقع أن تواجه الدول الأربع من أمريكا الجنوبية منافسة شرسة من المغرب وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا، ضمن دول أخرى أبدت رغبتها في استضافة الحدث الرياضي الكبير.