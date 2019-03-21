صدور طبعة جديدة لكتاب "الثورة الدائمة" لـ"تروتسكى"

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة من النسخة العربية لكتاب "الثورة الدائمة ونتائج وتوقعات" من تأليف ليون تروتسكي٬ ومن ترجمة بشار أبو سمرا. والذي يذهب في مقدمته للكتاب إلى: "أين تكمن عظمة تروتسكي؟ وإلى أي مدي ما تزال أفكاره ونضاله ملائمة لزمننا هذا؟ إن ميزة تروتسكي الأساسية هي أنه "مفكر الأمام" بالمعني الذي تقول فيه الأسطورة الإغريقية إن "بروميثيوس" هو مفكر الأمام٬ علي عكس أخيه "ابيميثيوس" "مفكر الوراء".



إن عقله وإرادته وحيويته موجهة نحو المستقبل٬ إنه يراهن بكل شيئ علي التغير والانقلاب اللذين لا بد سيأتي بهما الزمن٬ هذا المخرب العظيم.