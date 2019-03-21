موراتا يمازح كاسياس بعد تجديد عقده مع بورتو

مازح ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مواطنه إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي بعد تجديد عقده مع ناديه رغم بلوغه 37 عامًا.



وأكد موراتا أنه سيهنئ كاسياس برسالة "لأنه حصل على ترقية صغيرة".



وتمنى المهاجم الدولي (26 عاما) عودة إيكر كاسياس إلى المنتخب الإسباني، مشيدا بالمستوى الذي يقدمه مع بورتو، وقال: "أتمنى أن يعود.. إنه أسطورة ورائع".



وأضاف: "سأرسل له رسالة لأنه حصل على ترقية صغيرة هناك (بورتو)".



واختتم: "أنا سعيد من أجله، وأتمنى أن يعود. يظهر في عطلة كل أسبوع وفي بطولة دوري أبطال أوروبا".