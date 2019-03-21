الليلة.. حفل عن موضوع كتاب "جيبتانا" بدرب اللبانة

يُقيم مركز درب اللبانة للثقافة٬ في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس٬ حلقة ختامية باللغة العربية عن موضوع كتاب "جيبتانا" للمؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي الذي قام بإعداده من نصوص جمعها ورتبها بناء على طلب بطليموس الثاني عام 270 ق.م. والتي تقدمها المحاضرة الباحثة٬ ألفت التهامي.



بعد حرق مكتبة الإسكندرية ظلت نصوص هذا الكتاب محفوظة فترة طويلة من الزمن في ذاكرة الرهبان الذين توارثوها، وقد تم جمع وتحقيق النصوص لإعداد الكتاب في الخمسينات من القرن الماضي وقام بتحقيق النصوص الأستاذ علي الألفي، وتم نشر الكتاب لأول مرة باللغة العربية في 380 صفحة في 2009.



وتكمن أهمية الكتاب في كونه نص مصري أصيل ثمين و فريد وظل لا يعرف عن نصوص الكتاب إلا القليلين إلى أن تم نشره أخيراً فلاقي اهتماماً بالغاً من المستنيرين المعتزين بمصريتهم والراغبين في استكشاف جذور هويتهم من مصدر مصري موثق.



والكتاب سرد مفصل لنشأة الحياة على أرض مصر فيتحدث عن هيمنة الرب أو"الأرباب" فالظروف التي أدت للحياة وتتاليها والتكاثر والانتشار في أرجاء مصر واستقرار المصريين قرب النيل وتكوين مجتمعات تطورت إلى مدن هي بداية عصر المدنية والحضارة المصرية مثل مدينة عين شمس أو هليوبوليس، و مدينة منف التي صارت العاصمة بعد التوحيد الأول لمصر. ويروي الكتاب تسلسل الأحداث من بداية التكوين وحتى التوحيد الثاني لمصر على يد مينا نارمر.



ويضم سرد كامل لقصة إيزيس وأوزوريس ويوضح نسبهم وبداية صراع ست أوزوريس ثم الصراع بين ست وحور إلى أن انتصر حور بمعاونة مينا نارمر.و يلقي الكتاب الضوء على شخصية أوزوريس من خلال أقواله وتصرفاته في كافة المواقف المحورية لحياته قبل وبعد تتويجه أول ملك لمصر بفضل إلهام "الأرباب" له ومباركة الكهنة واعترافهم بمكانته وحب الشعب لمعلمهم الذي يعود إليه الفضل في تطور أسلوب حياتهم واستقرارها.