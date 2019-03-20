"التنظيم والإدارة" يحظر عمل موظفى الدولة أثناء الإجازات بدون تصريح

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر قيام أيًا من موظفي الدولة الجمع بين وظيفتين أو تأدية أعمال إضافية أثناء أيام الإجازات دون الحصول علي إذن مسبق من السلطة المختصة.



وشدد التنظيم والإدارة، في منشور حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه سيتم معاقبة مخالفي القرار بالحرمان من الأجر عن مدة الإجازة واسترداد ما سبق أن صرف له من أجر عن هذه المدة مع إمكانية مساءلته تأديبيًا.



وفي سياق متصل، أكد التنظيم والإدارة عدم أحقية الموظف المعين حديثًا أثناء فترة الاختبار في الحصول علي إجازات إعتيادية، وإنما يحق له الحصول علي إجازة عارضة أو مرضية أو وضع بشرط أن تستنزل هذه الإجازات من فترة الاختبار، وكذلك لا يستحق المستبقي أو المستدعي للاحتياط أية إجازات تم النص عليها في قانون الخدمة المدنية طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة، وإنما يعد على قوة القوات المسلحة وليس جهة عمله الحكومية.