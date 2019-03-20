تيريزا ماي: لن نؤجل "بريكست" بعد 30 يونيو

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها ليست مستعدة لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى أبعد من 30 يونيو المقبل.



وأعربت ماي في كلمة لها اليوم الأربعاء، عن أملها في أن يدعم مجلس العموم "النواب" الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق قناة "العربية".



وشددت تيريزا ماي، على أنها لا تريد استفتاء ثانيا حول بريكست، مؤكدة أنه حان الوقت لاتخاذ القرار بشأن خروج بريطانيا من الجماعة الأوروبية.



وقالت ماي إنها تشعر بأسف شديد لتأخير البرلمان الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في الوقت ذاته أن تأخير خروج بريطانيا مثير للقلق.



وأعرب رئيس المجلس الأوروبي في وقت سابق اليوم عن موافقة دول الاتحاد على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة ثلاثة شهور، بعد رفض البرلمان البريطاني لاتفاقين توصلت إليهما ماي مع الاتحاد بشأن بريكست.