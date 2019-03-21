العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب بالدقهلية

عثر عدد من العاملين على تطهير بحيرة المنزلة على دانة مدفع من مخلفات الحرب خلال أعمال التكريك والنطهير بجزء البحيرة المتواجد بنطاق مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية يفيد بورود بلاغ من العاملين بأعمال تكريك وتطهير بحيرة المنزلة بالمنطقه الواقعة بنطاق المركز على جسم غريب وبفحصه تبين أنها دانة من مخلفات الحرب.



وانتقل ضباط الحماية المدنية وضباط المباحث لمكان الواقعة وتم تأمين نقل "دانة المدفع" إلى مكان أخر، وتم إخطار الجهات المعنية لاستلامها والتعامل معها بطريقه آمنة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.