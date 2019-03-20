موسكو: العقوبات الأسترالية الجديدة على روسيا لن تمر دون رد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك العقوبات التي فرضتها أستراليا ضد روسيا تمر دون رد.



وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن أستراليا تواصل السير على الخطى المدمرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على روسيا.



واتهم البيان الروسي أستراليا بمواصلة "اتباع المسار قصير النظر لتقويض العلاقات الثنائية مع موسكو". وأكد أن موسكو لن تترك هذا العمل غير الودي دون رد.



يُذكر أن وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس على خلفية الوضع في مضيق (كيرتش) والأزمة مع أوكرانيا.