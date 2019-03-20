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فن
الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:01 م

تامر عاشور يطرح ألبوم "أيام".. غدًا

تامر عاشور يطرح ألبوم
حسن أمين
dostor.org/2560193

استقر المطرب تامر عاشور على طرح ألبومه الغنائي الجديد "أيام" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وفي الأسواق مساء غد الخميس بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الأم".

ويضم ألبوم عاشور 12 أغنية، وهو من إنتاج شركة all about art، وهم: "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "في بالي"، "بقالي زمان"، "سلام"، "مرة"، "خلصانة".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور.

يشار إلى أن الشركة المنتجة لألبوم عاشور، all about arts صورت ثلاث أغاني من الألبوم كفيديو كليب بإيطاليا، حيث تم تصوير الكليب الأول في مدينة Sacile والثاني في مدينة Venice والثالث في Colle Umberto.

وتولى عملية إخراج الثلاث كليبات المخرج Mo Soliman، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، بالتعاون مع فريق عمل إيطالي، حيث انتهت الشركة من مرحلة "المونتاج"، استعدادا لطرح فيديو كليب قبل طرح الألبوم بأيام قليلة.

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