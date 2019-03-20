القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:57 م

البرلمان اليوناني يوافق على اقتراح داعم لحكومة ألكسيس تسيبراس

البرلمان اليوناني
أ ش أ
dostor.org/2560190

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، على اقتراح يسمح للأعضاء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجرى نهاية شهر مايو القادم بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان اليوناني.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن اثنين من أعضاء البرلمان اليوناني المستقلين الداعمين للجناح اليساري لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يعتزمان خوض الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، الأمر الذي من شأنه -حال عدم الاحتفاظ بمقعديهما- أن يؤثر على الأغلبية المحدودة التي تتمتع بها حاليا حكومة رئيس الوزراء تسيبراس.

وأضافت الشبكة أن البرلمان اليوناني وافق على هذا الاقتراح وسط احتجاجات قوية من جانب أحزاب المعارضة، وأن الاقتراح حظى بتأييد 148 عضوا مقابل اعتراض 105 أعضاء.

كانت حكومة تسيبراس قد أفلتت بأعجوبة من الانهيار في منتصف شهر يناير الماضي بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف الوطني احتجاجا على تطبيع العلاقات بين اليونان ومقدونيا الشمالية إثر الاتفاق على تغيير اسم الأخيرة، ولم يقدر لحكومة تسيبراس النجاة -آنذاك- إلا بوقوف 6 من الأعضاء المستقلين في البرلمان الذين تعهدوا بدعم رئيس الوزراء الذي حظى بعد مساندتهم بنحو 151 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ يوم

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 3 أيام

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ 3 أيام

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ 3 أيام

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ اسبوع

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

الآن

خناقة صعاليك.. عبدالماجد يصف عرابي بـ«الزنديقة».. وعزوز: داعشية

الزمالك يتعثر قبل القمة ويتعادل مع المقاولون العرب

الأهلي يواجه صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

ads
الأكثر قراءة

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

يوتيوب HD مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

الأهالي يروون تفاصيل «ربع الساعة» المرعبة في أوسيم

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي

الأهلي يهزم الجمارك النيجيري (3-0) ببطولة أفريقيا للطائرة للسيدات

نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نستعد لاستضافة البطولة العربية للأندية الأبطال

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

يوتيوب HD مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

الأهالي يروون تفاصيل «ربع الساعة» المرعبة في أوسيم

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المعلمين المقبولين بمسابقة التعاقدات المؤقتة قبل استلامهم العمل بقنا

غداً. . توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة والنادي الأهلي

«درويش»: نحتاج وزارة لإدارة القوة الناعمة في مصر

وكيل إعلام القاهرة: السوشيال ميديا تثير النزاعات وتنقل فيروسات لمصر

عميد تربية الإسكندرية: "العباقرة" تسهم فى توسيع مدارك الطلاب

الأمصار

فرنسا تنفي شائعات تعليق تأشيرات الجزائريين

للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019 رامز جلال يختار هذه الدولة

وزير الخارجية الفلسطيني: سنساهم بكل امكانياتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عازفة موسيقى لا تريد المال في مترو دبي «صور وفيديو»

عائشة بن أحمد تحتفل بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال بتونس

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

ياسمين الخطيب: المرأة صاحبة اختراع فكرة الزواج قبل وجود الأديان

«آيس تى».. دراسة: الشاى الساخن يزيد من فرص الولادة المبكرة والإصابة بسرطان المرىء

صور لعيد الأم 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎