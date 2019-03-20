البرلمان اليوناني يوافق على اقتراح داعم لحكومة ألكسيس تسيبراس

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، على اقتراح يسمح للأعضاء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجرى نهاية شهر مايو القادم بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان اليوناني.



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن اثنين من أعضاء البرلمان اليوناني المستقلين الداعمين للجناح اليساري لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يعتزمان خوض الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، الأمر الذي من شأنه -حال عدم الاحتفاظ بمقعديهما- أن يؤثر على الأغلبية المحدودة التي تتمتع بها حاليا حكومة رئيس الوزراء تسيبراس.



وأضافت الشبكة أن البرلمان اليوناني وافق على هذا الاقتراح وسط احتجاجات قوية من جانب أحزاب المعارضة، وأن الاقتراح حظى بتأييد 148 عضوا مقابل اعتراض 105 أعضاء.



كانت حكومة تسيبراس قد أفلتت بأعجوبة من الانهيار في منتصف شهر يناير الماضي بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف الوطني احتجاجا على تطبيع العلاقات بين اليونان ومقدونيا الشمالية إثر الاتفاق على تغيير اسم الأخيرة، ولم يقدر لحكومة تسيبراس النجاة -آنذاك- إلا بوقوف 6 من الأعضاء المستقلين في البرلمان الذين تعهدوا بدعم رئيس الوزراء الذي حظى بعد مساندتهم بنحو 151 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو.