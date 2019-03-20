بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد شيرين عبد الوهاب، وذلك لتطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري.



وأضاف "صبري" في بلاغة، أنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها علي إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المبلغ ضدها المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني.



وتابع: "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".



وأردفع "صبري" في بلاغه أن: المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر، قد أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية، بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة.



وطالب بالتحقيق في الواقعة وسماع شهادة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي - الشاهدة على الواقعة -، وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

