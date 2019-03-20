الذهب يربح 10 دولارات بالتعاملات الإلكترونية بعد قرار الفيدرالي

تحولت أسعار الذهب للصعود في التعاملات الإلكترونية اليوم الأربعاء، ليربح المعدن الأصفر 10 دولارات عقب قرار الفيدرالي بعد أن أغلق الجلسة في النطاق الأحمر.



وفي بيانه الصادر اليوم، أشار الفيدرالي إلى أنه لا ينوى زيادة معدلات الفائدة خلال العام الجاري، كما خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي.



وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية ضد الصين ستبقى كما هى حتى تمتثل الصين لصفقة تجارية مع واشنطن.



ومن المقرر أن يجري ممثل التجارة ووزير الخزانة في الولايات المتحدة زيارة إلى الصين في الأسبوع المقبل وذلك من أجل بدء جولة جديدة من المباحثات مع نائب رئيس مجلس الدولة هناك.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.8% إلى 1316.90 دولار للأوقية.



كما ارتفع سعر التسليم الفوري المعدن الأصفر بنسبة 0.5% عند 1313.80 دولار للأوقية.



وكان سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل قد تراجع عند التسوية بنحو 0.4% إلى 1301.70 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% إلى 95.768.

