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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:35 م

"داو جونز" يفقد 140 نقطة بالختام بعد بيان الفيدرالي

داو جونز
داو جونز
dostor.org/2560182

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 140 نقطة بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد قطاع البنوك خسائر البورصة الأمريكية حيث تراجعت أسهم "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"جي.بي.مورجان" بنحو 3.4% و2.1% و2% على الترتيب.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم زيادتها نهائيًا في 2019، في الوقت الذي خفض فيه توقعات النمو الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي أنه يعتزم إنهاء تخفيض ميزانيته العمومية البالغة 4.2 تريليون دولار بحلول شهر سبتمبر.

ومن جانبه ذكر رئيس الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين يمثل عائقًا أمامه.

وفي التطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التعريفات الجمركية ضد الصين ستظل كما هى حتى توافق على صفقة تجارية.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% إلى 25745.6 نقطة، ليفقد 141.7 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3% إلى 2824.2 نقطة، بينما زاد "ناسداك" هامشيًا بنحو 0.07% إلى 77728.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 95.899.

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