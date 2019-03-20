مجهولون يطلقون النار على قافلة تحمل مواد مشعة في البرازيل

أطلق مسلحون مجهولون النار على قافلة تحمل وقود يورانيوم بالقرب من بلدة "انجرا دوس ريس" جنوبي البرازيل وذلك من دون وقوع إصابات بشرية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن الشركة المالكة للقافلة "إليترونوكليار"، والتي تدير محطة للطاقة النووية في البرازيل، قولها إن هدف المسلحين لم يكن مهاجمة المواد المشعة.



وأطلق المسلحون النار على سيارات الشرطة التي ترافق قافلة اليورانيوم وذلك بالقرب من محطة الطاقة.



وأوضحت إليترونوكليار أن "قطاع الطرق" فزعوا من ظهور سيارات الشرطة وأطلقوا النار على واحدة منها، مشيرة إلى أن قوات الشرطة ردت هي الأخرى بإطلاق النار إلا أنها لم تصب أيًا منهم بجروح.

يُشار إلى أن أنشطة تجار ومهربي المخدرات شائعة في هذه المنطقة من البرازيل.