إسرائيل تطلق صاروخا على فلسطينيين في غزة

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا، مساء اليوم الأربعاء، صوب مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة أطلقت الصاروخ قرب شبان يشاركون في فعاليات الإرباك شرق مخيم البريج دون إعلان وقوع إصابات.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال استهدفه مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة وسط قطاع غزة.



ووصل مئات الشباب على طول الحدود الشرقية للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي؛ حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن تفجير عبوات صوتية.



وتتكون وحدة "الإرباك الليلي" وفق شهود عيان من مجموعة من الشبان يتفننون في إرباك الاحتلال؛ حيث يؤدي عمل الشبان الثائرين لاستنفار قوات الاحتلال على الحدود، وتقوم هذه الوحدة، بإشعال إطارات السيارات، ومحاولة قص السلك الشائك الذي يمتد على طول الحدود كسياج حدودي واقتحامه، إضافة إلى إطلاق زجاجات حارقة صوب ثكنات لجيش الاحتلال، في محاولات لإرهاق الجيش على المناطق الحدودية.