"كعب عالى" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي تقديم العرض المسرحى "كعب عالى"، لفريق بيت ثقافة القبارى المسرحى، فكرة وإخراج محمد الطايع وبطولة مجموعة من الفنانين السكندريين.



وتدور أحداث المسرحية حول العديد من المشاكل والهموم التى تتعرض لها المرأة، وتعرض مكانتها الحقيقية فى المجتمع على مر العصور.



ويتميز العرض أنه يجمع بين الرقص والتمثيل واستخدام التكنولوجيا والجرافيك داخل الصورة المسرحية، ويعتبر كعب عالى استكمالا لسلسلة طويلة على مدى 18 عاما من عروض أخرى نفذها القائمون على العمل حول قضايا المرأة وحول مناصرتها وحريتها ووضعها فى المكانة التى تليق بها.



جديد بالذكر أن يستمر تقديم العرض لمدة ستة أيام متتالية.