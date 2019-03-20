الدولار يُعمق خسائره عالميًا لأدنى مستوى بـ6 أسابيع

عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.



وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.8% عند 1.1438 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.7% إلى 110.62 ين.



وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3229 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.9% عند 0.9906 فرنك.



وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% عند 95.786 بعد أن سجل مستوى 95.780 في وقت سابق من الأدنى منذ 1 فبراير.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة وفقًا للتوقعات، كما ذكر أنه لا يعتزم زيادتها في العام الجاري.



وعلى صعيد التطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية ضد الصين مستمرة كما هى حتى توافق بكين على صفقة تجارية مع واشنطن.



وكانت تقارير صحفية أفادت أمس أن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن إمكانية رفض الصين للمطالب الأمريكية في المباحثات التجارية المشتركة.



وأكدت التقارير أن المفاوضين الصينيين غيروا من وجهة نظرهم بشأن إدخال تعديلات في سياسة الملكية الفكرية المتعلقة بهم.