نائب بالبحر الأحمر: هناك تنسيق مع الجهات التنفيذية لحل مشكلات الأهالي

أعلن النائب أحمد الضوي عضو مجلس النواب عن مدينة رأس غارب والغردقة، أنه تقدم بطلب لمجلس النواب لمناقشة التعينات لشباب مدينة رأس غارب تضامنًا مع مبادرة "شباب غارب أولى"، وذلك لتعيين نسبة 75% من شباب المدينة بالشركات العاملة بقطاع البترول هناك.



وأضاف الضوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ناقش محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، بشأن تطوير البنية التحتية لبعض شوارع مدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تطوير بعض المناطق.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه سوف يتم بحث طلب قدمه مجموعة من الشباب لإقامة رحلات علمية للعاصمة الإدارية للشباب، لافتا إلى أنه قريبا سيتم توفير ذلك بالتعاون مع المحافظة.



وأشار الضوي إلى أنه لا مساس بأرض منطقة الاستاد وسط مدينة الغردقة، والتي أثيرت حولها تساؤلات عند إعلان بيعها، موضحا أنه كان من المقرر لها إقامة كيان رياضي بالموقع، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 95 فدانا لإنشاء القرية الأوليمبية شمال مدينة الغردقة.



واختتم: "هناك تنسيق مع الجهات التنفيذية للوقوف على مشاكل أهالي مدن الغردقة ورأس غارب والعمل على حلها".