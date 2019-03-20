عائد سندات الخزانة الأمريكية يتراجع لأدنى مستوى فى 15 شهرًا

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند أدنى مستوى في نحو 15 شهرًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إشارة الفيدرالي إلى عدم رفع معدلات الفائدة في 2019.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن لا يرى أي زيادة في العام الجاري.



كما خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي، مضيفًا أنه يخطط لإنهاء برنامج خفض الميزانية العمومية في سبتمبر المقبل.



وفي سياق منفصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التعريفات الجمركية ضد الصين مستمرة كما هى حتى تمتثل لصفقة تجارية مع واشنطن.



وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.539% وهو الأدنى منذ يناير 2018.



كما تراجع عائد الديون الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 2.396%، وهبط عائد السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا إلى مستوى 2.973%.