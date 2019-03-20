مؤشرات الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع بعد بيان الفيدرالى

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة وفقًا للتوقعات، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم زيادتها نهائيًا في 2019.



وذكر البنك المركزي أنه يعتزم إنهاء تخفيض ميزانيته العمومية البالغة 4.2 تريليون دولار بحلول شهر سبتمبر.



وفي التطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التعريفات الجمركية ضد الصين ستظل كما هى حتى توافق على صفقة تجارية.



وذكر تقرير صحفي أمس أن الولايات المتحدة والصين يعتزمان عقد جولة أخرى من المفاوضات الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بنهاية أبريل، في الوقت الذي كشف فيه تقرير لوكالة "بلومبرج" أن المسؤولين الأمريكيين قلقون بشأن رفض بكين تلبية مطالب واشنطن.



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% إلى 25916.2 نقطة.



كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2840.9 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.6% إلى 77725.1 نقطة.



وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.212.