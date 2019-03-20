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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:00 م

الفيدرالى يلغى احتمالية زيادة معدل الفائدة بـ2019

الفيدرالى يلغى احتمالية
dostor.org/2560158

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن زيادة معدل الفائدة خلال العام الحالي إلى الصفر، كما قلص تقديراته بشأن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي عبر بيان السياسة النقدية والصادر اليوم الأربعاء، عدم زيادة معدل الفائدة خلال العام الحالي كما يرى زيادة واحدة في عام 2020.

وكانت توقعات البنك السابقة تشير إلى تنفيذ زيادتين بمعدل الفائدة هذا العام يليها مرة أخرى بالرفع في العام المقبل.

وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير ليتراوح بين 2.25 إلى 2.50% بنهاية اجتماعه الذي دام لمدة يومين مكررًا نبرته بشأن الصبر حيال تنفيذ تعديلات جديدة في معدلات الفائدة.

من جهة أخرى، أعلن المركزي الأمريكي أنه سيبدأ في إبطاء وتيرة خفض الميزانية العمومة للبنك والبالغة 4 تريليونات دولار في مايو المقبل كما أشار إلى أنه قد ينهي هذه الوتيرة الشهرية بالكامل في سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للتوقعات المتعلقة بالأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، فقام البنك بخفض التقديرات للعامين الحالي والمقبل إلى 2.1% و1.9% بدلًا من توقعات ديسمبر والتي كانت تشير إلى أن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 2.3% و2% على الترتيب.

وعلى صعيد توقعات التضخم، فيرى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سوف يسجل 1.8% في هذا العام مقابل 1.9% تقديرات سابقة.

كما خفض البنك توقعاته بشأن معدل التضخم في العام المقبل لتصبح 2% بدلًا من 2.1% في توقعات ديسمبر.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، فيتوقع الفيدرالي أن يسجل 2% في هذا العام وفي 2020 وهي نفس تقديرات ديسمبر.

وفي السياق نفسه، توقع المركزي الأمريكي أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.7% في العام الحالي بعد أن كان يتوقع أن يسجل 3.5% في ديسمبر الماضي.

وبالنسبة للوضع في العام المقبل، فيتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 3.8% بدلًا من 3.6% المتوقعة سابقًا.

وتراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.6% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1423 دولار.

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