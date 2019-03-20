"المجلس الأوروبى": التمديد القصير للبريكست يتطلب إقرار صفقة

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن الموافقة على تمديد البريكست لفترة قصيرة أمر ممكن لكنه شريطة الحصول على تأييد مجلس العموم للاتفاقية المنظمة لعملية الخروج.



وأوضح تاسك في تعليقات مع الصحفيين نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السؤال يبقي معلقًا بشأن مدة هذا التمديد.



وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي صرحت في وقت مبكر اليوم بأنها أرسلت خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي تطلب خلالها تأجيل موعد البريكست المزمع 29 مارس الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل.



وذكر رئيس الاتحاد الأوروبي أن مقترح ماي لتأجيله حتى 30 يونيو والذي يعتبر ذو مزايا، يخلق سلسلة من التساؤلات حول الطبيعة القانونية والسياسية.



وأشار إلى أن قادة الكتلة سوف تجتمع غدًا لمناقشة هذا الأمر، وذلك خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي والمزمع عقدها يوم 21 مارس في بروكسل.



وأوضح أنه لن يكون هناك حاجة ملحة لعقد قمة استثنائية في الأسبوع المقبل إذا أقر البرلمان البريطاني صفقة البريكست.



ومن المقرر أن تقوم رئيسة وزراء بريطانيا بطرح صفقة للبريكست أمام المشرعون في المملكة المتحدة هذا الأسبوع بعد أن شهدت البلاد أسبوعًا صعبًا على صعيد التطورات المتعلقة بعملية مغادرة الكتلة.