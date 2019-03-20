ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع قوي لمخزونات الخام الأمريكية.



وتلقى الخام الأمريكي الدعم بعد تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين، كما هبطت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.



في حين عاود إنتاج النفط الأمريكي الصعود لأعلى مستوى في تاريخه عند 12.100 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.



وقررت منظمة أوبك في الأسبوع الجاري إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا إقامته بالتعاون مع حلفائها في أبريل المقبل، والذي كان سيتناول مراجعة اتفاق خفض الإنتاج.



وبموجب هذا القرار فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا منذ بداية العام الجاري بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا سيستمر دون تغيير حتى يونيو المقبل.



وكان وزير الطاقة في روسيا أعلن في مطلع الأسبوع الجاري، أن بلاده لن تتعجل في قرارها بشأن تمديد خفض الإنتاج، حيث يرى أن التوازن الذي يحققه سوق الخام لا يزال "هشًا".



وعند التسوية زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.4% عند 59.83 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 60.03 دولار خلال التعاملات وهو الأعلى منذ 12 نوفمبر الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.1% إلى 68.38 دولار