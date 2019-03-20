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الثقافة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:52 م

تكريم الأم المثالية بثقافة أسيوط (صور)

تكريم الأم المثالية
حسام الضمرانى
dostor.org/2560152

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية فنية لتكريم الأم المثالية وأقيمت الاحتفالية على مسرح قصر ثقافة أسيوط، بحضور مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافى، مدير عام الثقافة بأسيوط ولفيف من الأدباء والشعراء والقيادات التنفيذية والثقافية والتعليمية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات باستقبال الأطفال ببهو القصر وعمل ورشة فنية للأطفال لاكتشاف المواهب الفنية المتميزة، وكانت أولى فقرات الحفل عزف السلام الوطنى، تلا ذلك ايات من الذكر الحكيم.

أعقب ذلك تقديم عرض فنى لفريق كورال الأطفال بقيادة المايسترو منال صموئيل.

كما تم تكريم عددًا من الأمهات المثاليات بفرع ثقافة أسيوط وهم امال عبد النبى، سوسو نسيم، نادية سيد، نجوى اليون، سعاد عبد المنعم.

إلى جانب ذلك، قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال عروضها الفنية، وفرقة التنورة، كما تم عرض أفلام تسجيلية ضمن عروض أفلام يوم المرأة العالمي وسينما الأطفال، بإضافة إلى ذلك نفذت مسابقات ثقافية متنوعة للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين.

تكريم الأم المثالية بثقافة أسيوط (صور)
تكريم الأم المثالية بثقافة أسيوط (صور)
تكريم الأم المثالية بثقافة أسيوط (صور)
تكريم الأم المثالية بثقافة أسيوط (صور)
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