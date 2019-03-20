استشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال فى بيت لحم

استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر غرب بيت لحم.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاب استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي، على مدخل الخضر، ونقل جثمانه إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، بجانب إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بينهم واحدا حالته حرجة، وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وجرى نقل المصاب بجروح حرجة إلى مستشفى اليمامة حيث أدخل إلى غرفة العمليات.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على السيارة التي كانت تقل الضحايا عند المدخل الجنوبي للخضر.