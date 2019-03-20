نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نستعد لاستضافة البطولة العربية للأندية الأبطال

أكد حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن الاتحاد يواصل استعداداته على قدم وساق لاستضافة البطولة العربية للأندية الأبطال، خلال الفترة ما بين 29 حتى 30 مارس الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من 500 لاعب يمثلون تسع دول إلى جانب مصر البلد المستضيف.

وقال نائب رئيس اتحاد الكاراتيه إن الاتحاد وجه دعوة افتتاح البطولة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى جانب لفيف من القيادات الرياضية والشخصيات العامة.

وأضاف عجور، أن قائمة الدول المشاركة بالبطولة تضم الإمارات، الكويت، السعودية، الجزائر، تونس، اليمن، سوريا، العراق، المغرب، مصر"البلد المستضيف"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل دولة ستشارك في غمار منافسات البطولة بأربعة أندية كحد أقصى.

