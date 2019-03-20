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فن
الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:41 م

ساندى تُحيى حفلا غنائيا فى الجامعة الأمريكية.. 12 أبريل

ساندى تُحيى حفلا
حسن أمين
dostor.org/2560144

تستعد المطربة ساندي لإحياء حفل غنائي يوم 12 أبريل المقبل، داخل الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ومن المقرر أن تقدم "ساندي" خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياتها، مثل "حلوة جدًا، وحب، وشوفتو، ومكلمنيش، وأول مرة اتجرأ، وعايزة أقولك".

وكانت ساندي طرحت أغنيتين جديدتين ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد "عيش حياتك" والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي، الأولى بعنوان "دي ماتتسبش" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إسلام زكي، والأغنية الثانية تحمل اسم "قلبين" من كلمات محمد القياتي، وألحان حمزة وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

ساندى تُحيى حفلا غنائيا فى الجامعة الأمريكية.. 12 أبريل
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