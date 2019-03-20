ساندى تُحيى حفلا غنائيا فى الجامعة الأمريكية.. 12 أبريل

تستعد المطربة ساندي لإحياء حفل غنائي يوم 12 أبريل المقبل، داخل الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.



ومن المقرر أن تقدم "ساندي" خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياتها، مثل "حلوة جدًا، وحب، وشوفتو، ومكلمنيش، وأول مرة اتجرأ، وعايزة أقولك".



وكانت ساندي طرحت أغنيتين جديدتين ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد "عيش حياتك" والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي، الأولى بعنوان "دي ماتتسبش" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إسلام زكي، والأغنية الثانية تحمل اسم "قلبين" من كلمات محمد القياتي، وألحان حمزة وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.