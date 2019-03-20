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مصر
الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:41 م

مطرب لبناني يغني للأم لصالح حملة مكافحة المخدرات

المطرب اللبناني
المطرب اللبناني آدم أغنيته
أ ش أ
dostor.org/2560143

طرح المطرب اللبناني آدم أغنيته "أسف يا أمي" بمناسبة عيد الأم.

وقدم آدم الأغنية لصالح "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى؛ ضمن جهود الصندوق وخطته لمحاربة الإدمان، بلا أي مقابل مادي.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الصاوى وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تسجيل الأغنية بين ستديوهات الصوت في القاهرة ولبنان.

وعبر آدم عن سعادته بالتجربة التي وصفها بالمختلفة خاصة وأنها تخاطب مشاعر المدمن تجاه والدته التي تتحمل أعباء ومصاعب وآلام دخوله في دوامة الإدمان، مؤكدا فخره بتقديم العمل ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".
وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العمل فكرة محمود صالح مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا أنه وافق على الفور على تقديم الأغنية بمجرد عرضها عليه.
وأعلن أنه قرر التبرع بتقديم الأغنية دون أي مقابل مادي وقام بتسجيل صوته في أحد ستديوهات الصوت بلبنان، بينما تم تسجيل الموسيقى والآلات والميكس والماستر تحت إدارة مهندس الصوت محمد جودة في ستديوهات التكامل بالقاهرة.

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