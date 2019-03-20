حنان عشراوي تلتقي المستشار القانوني لـ"الخارجية البريطانية"

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مع المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية إيان ماكلويد الوضع السياسي العام والقضايا السياسية في إطارها القانوني والتغييرات الدولية والإقليمية.

واستعرضت عشراوي خلال اللقاء الذي جرى في مقر المنظمة برام الله، اليوم الأربعاء، بحضور القنصل البريطاني العام فيليب هول، التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية المنافية للقوانين والأعراف الدولية، ومتطلبات إيجاد وسائل جديدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والوصول إلى الحل العادل والشامل لمواجهة الهجمة الشرسة التي تواجه عدالة القضية من مختلف المناحي.

وقدمت الرؤية الفلسطينية حول خطورة الإجراءات والقرارات الأمريكية الأخيرة ودخول الإدارة الحالية في تحالفات مع أشد الحكومات تطرفا وعنصرية في إسرائيل.

وقالت عشراوي "إن الجانب الفلسطيني يتمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان كونه يشكل الأساس للوصول إلى العدالة، والمطلوب في هذه المرحلة الخطيرة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدم القبول بطروحات اقتصادية، وإيجاد آليات جديدة وفاعلة لتطبيق هذه الحقوق، والمطالبة بالتغيير الايجابي وليس السلبي، وضمان العدالة في أي حل".

وأشارت عشراوي إلى أن النظام العالمي المبني على سيادة القانون الدولي والعمل الأممي المشترك يواجه تهديدا من العقلية الشعبوية العنصرية والمتطرفة التي بدأت تتفشى دوليا.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف التدهور الخطير الذي جاء نتيجة هذه العقلية، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل وضمان احترام السلام العادل.