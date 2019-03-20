مجموعة إرهابية تطلق سراح 6 تونسيين بعد احتجازهم بمنطقة جبلية

أطلقت مجموعة إرهابية سراح 6 مواطنين تونسيين بعد احتجازهم بمنطقة جبلية بولاية القصرين غرب تونس.

وذكرت جريدة الشروق التونسية اليوم الأربعاء أن المحتجزين شملوا امرأتين و3 رجال وطفلا، وتم إطلاق سراحهم بعد تحذيرهم من الإدلاء بأي معلومات عن المجموعة الإرهابية للوحدات الأمنية والعسكرية وعدم العودة إلى المنطقة المذكورة.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت صباح اليوم من القضاء على 3 إرهابيين بولاية القصرين، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والمتفجرات.