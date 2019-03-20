13% من الموريتانيين يتحدثون الفرنسية

أفادت دراسة صدرت عن مرصد اللغة الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يصادف العشرين مارس بأن نسبة المتحدثين باللغة الفرنسية في موريتانيا، لا تتجاوز 13%، لتحتل بذلك موريتانيا المرتبة الرابعة في ترتيب الدول المغاربية التي تستخدم اللغة الفرنسية في تعاملاتها.



وتطرقت الدراسة لوضعية اللغة الفرنسية في دول المغرب العربي وكشفت أن 35% من المغاربة يتحدثون بالفرنسية مصنفة المغرب البلد الثاني مغاربيا بعد تونس التي تبلغ نسبة المتحدثين فيها بالفرنسية 52% في حين أن نسبة المتحدثين باللغة الفرنسية في الجمهورية الجزائرية لا تتجاوز 33%.