ترامب: لن نلغي الجمارك على السلع الصينية حتى بعد عقد اتفاقية تجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية حتى إذا توصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.



وأضاف ترامب -في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن رسوم الاستيراد على السلع الصينية ستظل مفروضة لضمان التزام الصين بالاتفاق المحتمل الذي سيهدف لتقليل الحواجز التجارية بين البلدين.



وقال ترامب "نحن لا نتحدث عن إلغائها (الرسوم الجمركية).. نحن نتحدث عن تركها فترة طويلة من الوقت لأننا يجب أن نتأكد إذا عقدنا صفقة مع الصين أنها ستوفي بها".



وتابع "لقد حظوا (الصينيون) بمشاكل كبيرة للالتزام باتفاقيات معينة.. ونحن يجب أن نتأكد" من التزامهم بالصفقة التجارية المحتملة بين البلدين".



تأتي تصريحات ترامب قبل أيام من زيارة مخططة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إلى بكين أملا في الانتهاء من صفقة مبدئية.



وتسعى إدارة ترامب إلى الحصول على تعهدات من بكين لزيادة مشترياتها من المحاصيل الأمريكية، ووقف السرقة المزعومة والنقل القسري للملكية الفكرية الأمريكية وتوسيع صلاحية الوصول الأجنبية إلى الأسواق المالية الصينية.



وفرض ترامب 25% جمارك إضافية على واردات صينية تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي سنويا، و10% جمارك إضافية على سلع صينية تقدر بنحو 200 مليار دولار أمريكي.