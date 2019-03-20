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عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:45 م

الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ
dostor.org/2560110

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى أنه لن يكون هناك مزيد من الرفع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال الفيدرالي، في بيان صادر عقب ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية استمر يومين، إن النشاط الاقتصادي تباطأ من معدله القوي في الربع الأخير من عام 2018، حيث أشار إلى التباطؤ في إنفاق الأسر والاستثمار.
يذكر أن المركزي الأمريكي كان قد توقع في ديسمبر الماضي رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2019 بعد أربع زيادات في عام 2018، إلا أنه لا يوجد أي احتمالية لرفع الفائدة ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
يبقى الاحتياطي الفيدرالي حاليا على سعر فائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق من 2.25% إلى 2.5% في ظل انخفاض التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

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