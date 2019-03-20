متحدث الجيش الليبي: نسعى جاهدين لتخليص البلاد من الجماعات الإرهابية

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية تسعى جاهدة لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية والمجرمين بشكل كامل، للحفاظ على أمن المناطق والمدن.

وقال المسماري - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - إن القوات المسلحة الليبية أصبح لديها خبرة عسكرية كبرى لخوض بقية المعارك ضد الإرهاب، فضلا عن تقديم كافة الخدمات العسكرية والمدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والأرض والحدود.

وأوضح المسماري أن المعركة ليست معركة القوات المسلحة فقط وإنما معركة شعب، قائلا: "لن نخذل أهالي ليبيا في كل المناطق في الشرق والغرب والجنوب وسنكون عند ثقتكم في الدفاع عن تراب الوطن".

وأشار إلى أن هناك العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها الناطقة باسم غرف عمليات ومناطق عسكرية لا تعد صحيحة على الإطلاق، مؤكدا أنه لا توجد مواقع تواصل اجتماعي لجميع غرف العمليات والمناطق العسكرية الخاصة القوات المسلحة الليبية، بناء علي قرارات القائد العام.

وحذر المسماري من بعض مواقع وصفحات على الإنترنت التي تحرض على الجيش الليبي، مؤكدا أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي هو الجهة الإعلامية الوحيدة للجيش الليبي.