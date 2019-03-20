الأمم المتحدة: سنطالب المجتمع الدولي بمساعدات مالية لضحايا إعصار "إيداي"

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة ستطلب من المجتمع الدولي مساعدات مالية لضحايا إعصار "إيداي".



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن حق قوله: "هذه قد تكون واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب الجنوب الأفريقي".



وأشار إلى أن حجم الدمار الذي أصاب موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي لم يُعرف بعد، لافتًا إلى أن حجم المساعدات المطلوبة كبير.



يذكر أن موزمبيق بدأت ثلاثة أيام من الحداد الوطني اليوم، حيث ما زالت تعاني من وطأة الإعصار "إيداي" الذي جلب رياح مدمرة وفيضانات في المنطقة، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.



وكان إعصار "إيداي" قد وصل إلى اليابسة يوم الجمعة الماضي بعدما عبر المحيط الهندي، حيث كان محملًا برياح سرعتها 160 كيلومترًا في الساعة لدى وصوله إلى موزمبيق، وذلك قبل أن تخف حدته ويتوجه إلى زيمبابوي.